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March 21, 2018 / 7:21 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Ubisoft ‍says Placement Was Increased ​

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Ubisoft:

* REG-UBISOFT ENTERTAINMENT : SUCCESSFUL PLACEMENT OF UBISOFT SHARES SUPPORTED BY VERY SIGNIFICANT INVESTOR DEMAND

* ‍UBISOFT SAYS SALE OF VIVENDI’S ENTIRE 27,3% STAKE IN UBISOFT, PART OF WHICH WAS EXECUTED BY WAY OF AN ACCELERATED BOOKBUILDING TO QUALIFIED INVESTORS IN A PLACEMENT

* ‍OWING TO VERY SIGNIFICANT INVESTOR DEMAND, A TESTIMONY TO UBISOFT’S FUTURE VALUE CREATION POTENTIAL, PLACEMENT WAS INCREASED BY 1,500,000 SHARES, TO REACH A TOTAL OF 11,876,620 SHARES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Paris newsroom, paris.equities@thomsonreuters.com email; +33 1 4949 5452)

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