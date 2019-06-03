BRIEF-UBP, Rothschild & Co Agree Private Equity Partnership

June 3 (Reuters) -
* UNION BANCAIRE PRIVÉE, ROTHSCHILD & CO AGREE PRIVATE EQUITY PARTNERSHIP
* UBP WILL BENEFIT FROM ROTHSCHILD & CO’S EXPERIENCE IN PRIVATE EQUITY AND WIDEN ITS OFFERING FOR CLIENTS WISHING TO INVEST IN UNLISTED COMPANIES
* THE NEW STRATEGY DEVELOPED THROUGH THIS PARTNERSHIP WILL GIVE UBP’S CLIENTS ACCESS TO PRIMARY, DIRECT SECONDARY, LATE PRIMARY, AND DIRECT INVESTMENTS
* IT WILL BE MANAGED BY ROTHSCHILD & CO, WITH THE UBP EXPERTS ACTING AS INVESTMENT ADVISORS
* Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Simon Jessop)