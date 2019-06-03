Switzerland Market Report
June 3, 2019 / 8:34 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-UBP, Rothschild & Co Agree Private Equity Partnership

1 Min Read

June 3 (Reuters) -

* UNION BANCAIRE PRIVÉE, ROTHSCHILD & CO AGREE PRIVATE EQUITY PARTNERSHIP

* UBP WILL BENEFIT FROM ROTHSCHILD & CO’S EXPERIENCE IN PRIVATE EQUITY AND WIDEN ITS OFFERING FOR CLIENTS WISHING TO INVEST IN UNLISTED COMPANIES

* THE NEW STRATEGY DEVELOPED THROUGH THIS PARTNERSHIP WILL GIVE UBP’S CLIENTS ACCESS TO PRIMARY, DIRECT SECONDARY, LATE PRIMARY, AND DIRECT INVESTMENTS

* IT WILL BE MANAGED BY ROTHSCHILD & CO, WITH THE UBP EXPERTS ACTING AS INVESTMENT ADVISORS

* Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Simon Jessop)

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