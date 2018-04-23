FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 23, 2018 / 8:30 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-UBS says sees no issue in increasing RWA for right returns

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - UBS Group AG executives in a call with analysts and journalists on Monday said:

* LOOKING AHEAD, MOMENTUM IS POSITIVE

* EXPECT PRE-TAX PROFIT IN ASSET MANAGEMENT TO REMAIN AROUND CURRENT LEVELS IN COMING QUARTERS

* CONFIDENT WILL TAKE COST/INCOME RATIO BELOW 75 PERCENT

* AIMING TO INCREASE EFFICIENCY IN WEALTH MANAGEMENT, AIMING FOR WEALTH MANAGEMENT COST/INCOME RATIO BELOW 70 PERCENT IN COMING YEARS

* WITH REGARDS TO INVESTMENT BANKING, HAVE NO PROBLEM INCREASING RISK-WEIGHTED ASSETS IF THE RETURNS ARE AS SEEN IN Q1

* DISCUSSING BACK-OFFICE COOPERATION WITH OTHER BANKS IN SWITZERLAND AND INTERNATIONALLY Further company coverage: (Reporting by Brenna Hughes Neghaiwi)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.