BRIEF-UBS says sees no issue in increasing RWA for right returns

April 23 (Reuters) - UBS Group AG executives in a call with analysts and journalists on Monday said:
* EXPECT PRE-TAX PROFIT IN ASSET MANAGEMENT TO REMAIN AROUND CURRENT LEVELS IN COMING QUARTERS
* AIMING TO INCREASE EFFICIENCY IN WEALTH MANAGEMENT, AIMING FOR WEALTH MANAGEMENT COST/INCOME RATIO BELOW 70 PERCENT IN COMING YEARS
* WITH REGARDS TO INVESTMENT BANKING, HAVE NO PROBLEM INCREASING RISK-WEIGHTED ASSETS IF THE RETURNS ARE AS SEEN IN Q1
* DISCUSSING BACK-OFFICE COOPERATION WITH OTHER BANKS IN SWITZERLAND AND INTERNATIONALLY Further company coverage: (Reporting by Brenna Hughes Neghaiwi)