BRIEF-UBS Shareholders Confirm Re-Election Of Chairman And Board Of Directors Members

May 2 (Reuters) - UBS Group AG:
* REG-UBS AG RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 2019 OF UBS GROUP AG
* SHAREHOLDERS CONFIRMED RE-ELECTION OF CHAIRMAN AND MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS
* THEY ELECTED WILLIAM C. DUDLEY AND JEANETTE WONG AS NEW MEMBERS OF BOARD
* THEY APPROVED PAYMENT OF AN ORDINARY DIVIDEND OF CHF 0.70 PER SHARE, AN INCREASE COMPARED WITH PREVIOUS YEAR
* THEY APPROVED PROPOSALS RELATING TO REMUNERATION OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND GROUP EXECUTIVE BOARD AND ACCEPTED COMPENSATION REPORT 2018
* COMPENSATION REPORT APPROVED Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)