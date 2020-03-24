Switzerland Market Report
March 24, 2020 / 1:34 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-UBS Suspends Further Sales Of ETRACS Proshares Daily 3X Long Crude Etn Linked To The Bloomberg WTI Crude Oil Subindex ER Due January 4, 2047

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March 24 (Reuters) - UBS AG:

* UBS SUSPENDS FURTHER SALES OF ETRACS PROSHARES DAILY 3X LONG CRUDE ETN LINKED TO THE BLOOMBERG WTI CRUDE OIL SUBINDEX ER DUE JANUARY 4, 2047

* UBS SUSPENDS FURTHER SALES OF ETRACS PROSHARES DAILY 3X LONG CRUDE ETN LINKED TO THE BLOOMBERG WTI CRUDE OIL SUBINDEX ER DUE JANUARY 4, 2047

* UBS AG - SUSPENSION OF FURTHER SALES WILL REMAIN IN EFFECT UNTIL REDEMPTION OF SECURITIES ON CALL SETTLEMENT DATE

* UBS AG - DOES NOT INTEND TO MAKE FUTURE SALES OF PREVIOUSLY ISSUED BUT UNSOLD SECURITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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