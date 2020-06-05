BRIEF-UCB Acquires Engage Therapeutics

June 5 (Reuters) - Ucb SA:
* ACQUISITION DOES NOT IMPACT UCB’S 2020 FINANCIAL OUTLOOK
* INITIAL UPFRONT PAYMENT OF US$ 125 MILLION AND FURTHER POTENTIAL MILESTONE PAYMENTS OF UP TO US$ 145 MILLION, TOTAL POTENTIAL CONSIDERATION OF UP TO US$ 270 MILLION
* UCB HAS ALSO ENTERED INTO AN UPDATED LICENSE AND RELATED COMMERCIAL SUPPLY AGREEMENT WITH ALEXZA
* STACCATO ALPRAZOLAM COULD BE POTENTIAL SOLUTION FOR 20-30% OF EPILEPSY PATIENTS Source text : bit.ly/3cAQYCI Further company coverage: (Gdansk Newsroom)