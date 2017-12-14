BRIEF-UCB Bimekizumab Announces Results For Phase 2b Of BE Agile Study ‍​

Dec 14 (Reuters) - UCB SA:
* BIMEKIZUMAB ADVANCES WITH SIGNIFICANT RESULTS IN ANKYLOSING SPONDYLITIS PATIENTS
* POSITIVE FIRST RESULTS IN ANKYLOSING SPONDYLITIS FROM PHASE 2B BE AGILE STUDY OF BIMEKIZUMAB SHOW STATISTICAL SIGNIFICANCE IN MULTIPLE DOSE GROUPS
* BIMEKIZUMAB WAS GENERALLY WELL TOLERATED AND NO UNEXPECTED SAFETY SIGNALS WERE OBSERVED
* RESULTS FROM THIRD PHASE 2B STUDY OF BIMEKIZUMAB IN PSORIATIC ARTHRITIS EXPECTED SOON
* UP TO 47% OF PATIENTS ACHIEVE AT LEAST 40% IMPROVEMENT VERSUS 13% OF PATIENTS RECEIVING PLACEBO, AT WEEK 12 Source text : bit.ly/2AnfDsv Further company coverage: (Gdynia Newsroom)