Healthcare
May 19, 2020 / 6:55 AM / Updated an hour ago

BRIEF-UDG Healthcare Sees Lower Activity Levels Than Previously Anticipated During H2 Of FY20

1 Min Read

May 19 (Reuters) - UDG Healthcare plc:

* HY REVENUE $693.6 MILLION VERSUS. $656.6 MILLION LASY YEAR

* HY PROFIT BEFORE TAX $62.3 MILLION VERSUS. $30.3 MILLION

* SAYS H2 FY20 PERFORMANCE EXPECTED TO BE IMPACTED BY COVID-19

* BOARD, SENIOR EXECUTIVE TEAM AGREED TO TAKE 20% REDUCTION IN THEIR RESPECTIVE FEES AND BASE SALARY FOR AT LEAST NEXT THREE MONTHS

* SAYS GROUP EXPECTS LOWER ACTIVITY LEVELS THAN PREVIOUSLY ANTICIPATED DURING SECOND HALF OF FY20

* GROUP WITHDREW CONSTANT CURRENCY EPS GUIDANCE FOR FY20 ON ONGOING UNCERTAINTY AND NEAR-TERM CHALLENGES PRESENTED BY COVID-19 OUTBREAK Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below