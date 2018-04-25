BRIEF-UDR Reports Q1 FFO Per Share Of $0.47

April 25 (Reuters) - UDR Inc:
* Q1 REVENUE $253.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $252.7 MILLION
* QTRLY YEAR-OVER-YEAR SAME-STORE REVENUE GROWTH WAS 3.0 PERCENT
* SEQUENTIAL SAME-STORE NOI UP 0.5 PERCENT IN Q1 ON SAME-STORE REVENUE GROWTH OF 1.0 PERCENT AND 2.4 PERCENT INCREASE IN SAME-STORE EXPENSES
* QTRLY YEAR-OVER-YEAR SAME-STORE NET OPERATING INCOME GROWTH 2.7 PERCENT
* REAFFIRMED FULL-YEAR 2018 EARNINGS AND SAME-STORE GUIDANCE RANGES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)