Healthcare
June 26, 2020 / 6:17 AM / in an hour

BRIEF- UK financial watchdog censures Redcentric PLC for market abuse

Huw Jones

1 Min Read

June 26 (Reuters) - Redcentric PLC:

* FCA PUBLICLY CENSURES REDCENTRIC PLC FOR MARKET ABUSE

* FCA SAYS REDCENTRIC ISSUED UNAUDITED INTERIM RESULTS AND AUDITED FINAL YEAR RESULTS WHICH MATERIALLY MISSTATED ITS NET DEBT POSITION

* REDCENTRIC HAS NOW AGREED TO OFFER COMPENSATION TO AFFECTED INVESTORS WHO PURCHASED REDCENTRIC SHARES BETWEEN 9 NOVEMBER 2015 AND 7 NOVEMBER 2016

* THIS IS FIRST TIME THAT AN AIM LISTED COMPANY HAS OFFERED TO IMPLEMENT ITS OWN SCHEME TO PAY SOME COMPENSATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Huw Jones)

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