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Consumer Goods and Retail
March 29, 2018 / 4:52 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-UK Govt Has "Statutory Responsibility" To Consider Whether GKN-Melrose Merger Gives Rise To Public Interest Concerns - Business Secretary‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - UK Business Secretary Greg Clark:

* “DURING BID, MELROSE MADE COMMITMENTS WHICH THEY ARE BOUND TO HONOUR INCLUDING INVESTMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT, MAINTAINING ITSELF AS UK BUSINESS” ‍​

* GOVERNMENT HAS STATUTORY RESPONSIBILITY TO CONSIDER WHETHER GKN-MELROSE MERGER IN PROPOSED FINAL FORM GIVES RISE TO PUBLIC INTEREST CONCERNS

* ASSESSMENT ON WHETHER MERGER GIVES RISE TO PUBLIC INTEREST CONCERNS WILL BE MADE BY APPROPRIATE AUTHORITIES

* CONCLUSION ON ASSESSMENT ON WHETHER MERGER GIVES RISE TO PUBLIC INTEREST CONCERNS WILL BE SET OUT IN DUE COURSE Further company coverage:

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