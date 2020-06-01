Healthcare
June 1, 2020 / 6:16 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-UK markets watchdog updates on business insurance court action

1 Min Read

June 1 (Reuters) - Hiscox Ltd:

* FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) IS TODAY PROVIDING AN UPDATE ON PROGRESS ON ITS COURT ACTION ON BUSINESS INTERRUPTION (BI) INSURANCE POLICIES

* FCA HAS APPROACHED 56 INSURERS AND REVIEWED OVER 500 RELEVANT POLICIES FROM 40 INSURERS

* FCA EXPECTS TO PUBLISH A LIST OF ALL RELEVANT INSURERS AND POLICIES THAT MAY HAVE IMPACTED WORDINGS IN EARLY JULY.

* FCA WILL PUT FORWARD POLICYHOLDERS’ ARGUMENTS TO THEIR BEST ADVANTAGE IN PUBLIC INTEREST

* 16 INSURERS USE AT LEAST ONE OF POLICY WORDINGS IN OUR REPRESENTATIVE SAMPLE WHICH WILL BE EXAMINED IN TEST CASE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Huw Jones)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below