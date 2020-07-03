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July 3, 2020 / 11:20 AM / Updated an hour ago

BRIEF-UK watchdog proposes fine and ban for former Worldspreads CEO

1 Min Read

July 3 (Reuters) -

* FCA PUBLISHES DECISION NOTICE AGAINST FORMER SPREAD-BETTING COMPANY WORLDSPREADS CEO FOR MARKET MISCONDUCT

* FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) HAS TODAY PUBLISHED A DECISION NOTICE IN RESPECT OF CONOR FOLEY, FORMER CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF NOW COLLAPSED WORLDSPREADS, FINING HIM 658,900 FOR MARKET ABUSE AND BANNING HIM

* TRIBUNAL WILL DETERMINE WHAT, IF ANY, IS APPROPRIATE ACTION FOR FCA TO TAKE

* FCA SAYS PROPOSED ACTION OUTLINED IN DECISION NOTICE WILL HAVE NO EFFECT PENDING DETERMINATION OF CASE BY TRIBUNAL Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Huw Jones)

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