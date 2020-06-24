Healthcare
June 24, 2020 / 9:12 AM / in 4 hours

BRIEF-UK watchdog reviews value for money in pensions

1 Min Read

June 24 (Reuters) -

* FCA ANNOUNCES PENSIONS VALUE FOR MONEY CONSULTATION

* PROPOSALS AIM TO MAKE IT EASIER FOR INDEPENDENT GOVERNANCE COMMITTEES (IGCS) AND GOVERNANCE ADVISORY ARRANGEMENTS (GAAS) TO COMPARE VALUE FOR MONEY OF PENSION PRODUCTS

* FCA REVIEW FOUNDS THAT SOME IGCS LACK NECESSARY INDEPENDENCE AND WERE INEFFECTIVE AT CHALLENGING FIRMS TO ENSURE VALUE FOR MONEY FOR WORKPLACE PENSION SCHEME MEMBERS

* FCA IS ASKING FIRMS THAT DO NOT MEET REQUIREMENTS TO MAKE IMPROVEMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Huw Jones)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below