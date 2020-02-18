Healthcare
February 18, 2020 / 9:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-UK watchdog says insurance pricing practices penalise loyal customers

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) -

* UK FCA SAYS PRICING PRACTICES IN INSURANCE STILL PENALISE LOYAL CUSTOMERS

* FCA SAYS MANY NEW PAYMENTS FIRMS HAVE BEEN ABLE TO ENTER MARKET BUT SOME OF THEIR PRODUCTS DON’T HAVE PROTECTION IN PLACE FOR CONSUMERS

* FCA SAYS MANY OF HARMS TO CONSUMERS CREATED BY A SIGNIFICANT NUMBER OF SMALLER FIRMS IT REGULATES OR FIRMS BEYOND ITS REMIT

* FCA SAYS HIGH-RISK RETAIL INVESTMENT PRODUCTS ARE EXPOSING CONSUMERS TO MORE RISK THAN THEY CAN ABSORB Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Huw Jones)

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