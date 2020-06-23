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June 23, 2020 / 10:16 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-UK watchdog says wants capital rules for investment firms

1 Min Read

June 23 (Reuters) -

* FCA HAS TODAY PUBLISHED ADISCUSSION PAPERON A PRUDENTIAL REGIME FOR UK INVESTMENT FIRMS.

* THIS MARKS FIRST STEP IN INTRODUCING A SET OF PRUDENTIAL RULES FOR INVESTMENT FIRMS TO BETTER REFLECT THEIR BUSINESS

* FCA SAYS WE HAVE LONG ADVOCATED FOR A BESPOKE PRUDENTIAL REGIME FOR INVESTMENT FIRMS.

* FCA SAYS A NEW UK REGIME WOULD REPRESENT A SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN PRUDENTIAL REGULATION OF INVESTMENT FIRMS Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Huw Jones)

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