BRIEF-UK watchdog says wants capital rules for investment firms

June 23 (Reuters) -
* FCA HAS TODAY PUBLISHED ADISCUSSION PAPERON A PRUDENTIAL REGIME FOR UK INVESTMENT FIRMS.
* THIS MARKS FIRST STEP IN INTRODUCING A SET OF PRUDENTIAL RULES FOR INVESTMENT FIRMS TO BETTER REFLECT THEIR BUSINESS
* FCA SAYS WE HAVE LONG ADVOCATED FOR A BESPOKE PRUDENTIAL REGIME FOR INVESTMENT FIRMS.
* FCA SAYS A NEW UK REGIME WOULD REPRESENT A SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN PRUDENTIAL REGULATION OF INVESTMENT FIRMS Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Huw Jones)