Healthcare
May 1, 2020 / 6:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-UK watchdog seeks court declaration on business interruption policies

1 Min Read

May 1 (Reuters) -

* FCA IS ANNOUNCING THAT IT INTENDS TO OBTAIN A COURT DECLARATION TO RESOLVE CONTRACTUAL UNCERTAINTY IN BUSINESS INTERRUPTION (“BI”) INSURANCE

* FINANCIAL CONDUCT - FCA STATEMENT ON BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE

* FCA IS ANNOUNCING THAT IT INTENDS TO OBTAIN A COURT DECLARATION TO RESOLVE CONTRACTUAL UNCERTAINTY IN BUSINESS INTERRUPTION

* FCA SAYS THIS IS DUE TO CONTINUING CONCERNS ABOUT LACK OF CLARITY AND CERTAINTY FOR SOME CUSTOMERS MAKING BUSINESS INTERRUPTION (BI) CLAIMS,

* FCA- THIS IS DUE TO CONTINUING CONCERNS ABOUT LACK OF CLARITY AND CERTAINTY FOR SOME CUSTOMERS MAKING BUSINESS INTERRUPTION CLAIMS

* FCA-WE ARE INTENDING TO TAKE THIS ACTION IN PUBLIC INTEREST TO ADVANCE OUR CONSUMER PROTECTION AND MARKET INTEGRITY OBJECTIVES

* FCA ANY UNCERTAINTY NEEDS TO BE RESOLVED AS QUICKLY AS POSSIBL Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Huw Jones)

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