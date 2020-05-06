Healthcare
May 6, 2020 / 7:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-UK's CMA Blocks JD Sports' Purchase Of Close Competitor Footasylum

1 Min Read

May 6 (Reuters) - UK’s CMA:

* UK’S CMA HAS BLOCKED JD SPORTS’ PURCHASE OF CLOSE COMPETITOR FOOTASYLUM AFTER FINDING IT WOULD LEAVE SHOPPERS WORSE OFF

* UK’S CMA - NOT FOUND EVIDENCE THAT IMPACT OF CORONAVIRUS WOULD REMOVE ITS COMPETITION CONCERNS FOR JD SPORTS/FOOTASYLUM DEAL

* UK’S CMA - JD SPORTS SHOULD BE ALLOWED TIME IN WHICH TO SELL FOOTASYLUM, GIVEN EXTRA CHALLENGES ASSOCIATED WITH VIRUS

* UK’S CMA - INDEPENDENT INQUIRY GROUPS DECIDED ONLY WAY TO ADDRESS COMPETITION CONCERNS IS FOR JD SPORTS TO SELL FOOTASYLUM TO APPROVED BUYER Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below