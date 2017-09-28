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BRIEF-UK's CMA flags concerns over Tesco Opticians,Vision Express deal
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#Consumer Goods and Retail
September 28, 2017 / 8:15 AM / 22 days ago

BRIEF-UK's CMA flags concerns over Tesco Opticians,Vision Express deal

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - UK’s Competition and Markets Authority:

* UK‘S CMA SAYS HAS FOUND THAT PLANNED PURCHASE OF TESCO OPTICIANS BY VISION EXPRESS COULD RESULT IN SUBSTANTIAL LESSENING OF COMPETITION IN 3 LOCAL AREAS

* UK‘S CMA SAYS VISION EXPRESS NOW HAS THE OPPORTUNITY TO OFFER UNDERTAKINGS TO ADDRESS THE COMPETITION CONCERNS IDENTIFIED

* UK'S CMA- MERGER WILL BE REFERRED FOR A PHASE 2 INVESTIGATION UNLESS THE PARTIES OFFER ACCEPTABLE UNDERTAKINGS TO ADDRESS THESE COMPETITION CONCERNS‍​ Source text for Eikon: (bit.ly/2k34ol0) (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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