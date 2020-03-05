Healthcare
March 5, 2020 / 12:52 PM / a few seconds ago

BRIEF-UK's CMA Issued Statement On Sales, Pricing Practices During Coronavirus Outbreak

1 Min Read

March 5 (Reuters) - UK’s Competition and Markets Authority:

* CMA STATEMENT ON SALES AND PRICING PRACTICES DURING CORONAVIRUS OUTBREAK

* UK’S CMA SAYS WILL ASSESS WHETHER IT SHOULD ADVISE GOVERNMENT TO CONSIDER TAKING DIRECT ACTION TO REGULATE PRICES

* CMA - WILL CONSIDER ANY EVIDENCE COS MAY HAVE BROKEN LAWS, FOR EXAMPLE BY CHARGING EXCESSIVE PRICES ABOUT EFFICACY OF PROTECTIVE EQUIPMENT

* UK’S CMA - “URGE RETAILERS TO BEHAVE RESPONSIBLY” THROUGHOUT CORONAVIRUS OUTBREAK, “NOT TO MAKE MISLEADING CLAIMS OR CHARGE VASTLY INFLATED PRICES”

* CMA - OBLIGATIONS NOT TO MAKE MISLEADING CLAIMS/CHARGE INFLATED PRICES ALSO APPLY TO MEMBERS OF PUBLIC FOR EXAMPLE IN ONLINE MARKETPLACE Source text: (bit.ly/2TESMDr)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below