Healthcare
April 20, 2020 / 9:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-UK's CMA Says Metro Bank To Repay Around 11.4 Mln Stg To Almost 130,000 Affected Customers

1 Min Read

April 20 (Reuters) - UK’s CMA:

* METRO BANK BREACHED ORDER BY FAILING TO SEND OUT TEXT ALERTS CONTAINING WORDING CUSTOMERS WOULD BE CHARGED FOR ENTERING UNARRANGED OVERDRAFT

* METRO BANK WILL REPAY AROUND £11.4 MILLION IN CHARGES TO ALMOST 130,000 AFFECTED CUSTOMERS

* NOTE THAT METRO BANK WILL CONSIDER ANY REASONABLE CLAIMS FOR EXTRA COSTS SUFFERED AS A RESULT OF THE CHARGES

* METRO BANK AIMS TO REFUND AFFECTED CUSTOMERS BY SUMMER 2020 Source text for Eikon: [ID: bit.ly/3csBl0w] Further company coverage:

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