BRIEF-UK'S CMA Writes Letter To Pharmaceutical And Food And Drink Industries

March 20 (Reuters) - UK’S CMA:
* OPEN LETTER TO PHARMACEUTICAL AND FOOD AND DRINK INDUSTRIES
* GOT REPORTS THAT SOME FIRMS SEEKING TO CAPITALISE ON CURRENT SITUATION BY CHARGING UNJUSTIFIABLY HIGH PRICES FOR ESSENTIAL GOODS
* IN LETTER TO PHARMACEUTICAL, FOOD & DRINK INDUSTRIES, SAYS UNDERSTAND SOME PRICE RISES MAY RESULT FROM CONSTRAINTS FURTHER UP SUPPLY CHAIN
* GOT REPORTS THAT SOME FIRMS SEEKING TO CAPITALISE ON CURRENT SITUATION BY MAKING MISLEADING CLAIMS AROUND EFFICACY OF THEIR GOODS
* WOULD LIKE TO HEAR ANY INFORMATION RELATING TO PRICE RISES BY WHOLESALERS/SUPPLIERS, SO THAT IT CAN INVESTIGATE ISSUES FURTHER UP SUPPLY CHAIN Source text for Eikon: [ID: bit.ly/3abLmP6]