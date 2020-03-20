Healthcare
March 20, 2020 / 3:03 PM / Updated an hour ago

BRIEF-UK'S CMA Writes Letter To Pharmaceutical And Food And Drink Industries

1 Min Read

March 20 (Reuters) - UK’S CMA:

* OPEN LETTER TO PHARMACEUTICAL AND FOOD AND DRINK INDUSTRIES

* GOT REPORTS THAT SOME FIRMS SEEKING TO CAPITALISE ON CURRENT SITUATION BY CHARGING UNJUSTIFIABLY HIGH PRICES FOR ESSENTIAL GOODS

* IN LETTER TO PHARMACEUTICAL, FOOD & DRINK INDUSTRIES, SAYS UNDERSTAND SOME PRICE RISES MAY RESULT FROM CONSTRAINTS FURTHER UP SUPPLY CHAIN

* GOT REPORTS THAT SOME FIRMS SEEKING TO CAPITALISE ON CURRENT SITUATION BY MAKING MISLEADING CLAIMS AROUND EFFICACY OF THEIR GOODS

* WOULD LIKE TO HEAR ANY INFORMATION RELATING TO PRICE RISES BY WHOLESALERS/SUPPLIERS, SO THAT IT CAN INVESTIGATE ISSUES FURTHER UP SUPPLY CHAIN Source text for Eikon: [ID: bit.ly/3abLmP6]

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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