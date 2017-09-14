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#Market News
September 14, 2017 / 9:17 AM / in a month

BRIEF-UK's DCMS confirms Sky,Fox merger to be referred to CMA

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 14 (Reuters) - UK’s Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS):

* UK‘S DCMS - CULTURE SECRETARY CONFIRMS MERGER TO BE REFERRED TO COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (CMA)

* UK‘S DCMS - SECRETARY SAYS WILL ISSUE AND PUBLISH MY FORMAL REFERRAL DECISION ON THE SKY/FOX DEAL IN THE COMING DAYS

* UK'S DCMS - RECEIVED LETTERS FROM PARTIES CONFIRMING THAT WHILE THEY DISAGREE WITH DECISION, THEY WOULD NOT BE MAKING SUBSTANTIVE REPRESENTATIONS IN RELATION TO IT Source text for Eikon: [bit.ly/2jsnyAv] Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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