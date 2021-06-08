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Healthcare

BRIEF-UK's Dept Of Health and Social Care Says Further Measures In Additional Areas To Tackle Delta Variant

By Reuters Staff

1 Min Read

June 8 (Reuters) - UK’s Department Of Health And Social Care:

* UK’S DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE SAYS FURTHER MEASURES IN ADDITIONAL AREAS TO TACKLE DELTA (B1.617.2) VARIANT

* UK’S DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE SAYS MEASURES INTRODUCED IN GREATER MANCHESTER AND PARTS OF LANCASHIRE TO STOP SPREAD OF THE DELTA VARIANT

* UK’S DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE SAYS MEASURES INCLUDE SURGE TESTING, TRACING, ISOLATION SUPPORT AND MAXIMISING VACCINE UPTAKE Further company coverage: [ ]

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