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June 26, 2020 / 9:18 AM / Updated an hour ago

BRIEF-UK's FCA Imposes A Number Of Requirements On Wirecard

1 Min Read

June 26 (Reuters) - UK’s Financial Conduct Authority:

* UK’S FCA - WIRECARD CARD SOLUTIONS IS AUTHORISED, SUPERVISED BY FCA TO ISSUE E-MONEY, PROVIDE PAYMENT SERVICES

* UK’S FCA - IMPOSES A NUMBER OF REQUIREMENTS ON WIRECARD

* UK’S FCA - IMPOSES REQUIREMENTS ON WIRECARD INCLUDING, THAT FIRM MUST NOT DISPOSE OF ANY ASSETS/FUNDS; MUST NOT CARRY ON ANY REGULATED ACTIVITIES

* UK’S FCA - WIRECARD SOLUTIONS MUST SET OUT A STATEMENT ON WEBSITE, COMMUNICATE TO CUSTOMERS THAT IT IS NOT PERMITTED TO CONDUCT REGULATED ACTIVITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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