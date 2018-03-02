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March 2, 2018 / 3:19 PM / in a day

BRIEF-UK's FCA Is Assisting The U.S. DOJ With Investigation Into Beaufort

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Financial Conduct Authority

* UK’S FCA - RESTRICTIONS IMPOSED ON BEAUFORT SECURITIES LIMITED AND BEAUFORT ASSET CLEARING SERVICES LIMITED AND BOTH FIRMS ARE PLACED INTO INSOLVENCY‍​

* UK’S FCA - RESTRICTIONS IMPOSED DUE TO CONCERNS THAT THE FIRMS MAY BE INVOLVED IN FINANCIAL CRIME

* UK’S FCA- CONDUCTING AN INVESTIGATION INTO THE AFFAIRS OF BOTH FIRMS AND THESE ACTIONS HAVE BEEN TAKEN TO PROTECT UK CONSUMERS

* UK’S FCA- FCA IS ASSISTING THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) WITH ITS INVESTIGATION INTO BEAUFORT

* UK’S FCA- IMPOSED REQUIREMENTS, REQUIRING THE FIRMS TO CEASE ALL REGULATORY ACTIVITY, NOT TO DISPOSE OF ANY FIRM OR CLIENT ASSETS WITHOUT FCA CONSENT

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