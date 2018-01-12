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January 12, 2018 / 10:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-UK's FCA Issues List Of Unauthorised Binary Options Providers

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - UK’s Financial Conduct Authority:

* UK‘S FCA- ISSUES LIST OF UNAUTHORISED BINARY OPTIONS PROVIDERS

* UK‘S FCA- HAS TODAY PUBLISHED A LIST OF 94 FIRMS WITHOUT FCA AUTHORISATION THAT IT UNDERSTANDS TO BE OFFERING BINARY OPTIONS TRADING TO UK CONSUMERS

* UK‘S FCA- ARE EXAMINING EACH OF THESE FIRMS TO DETERMINE WHETHER ANY ARE GENUINELY OPERATING FROM WITHIN THE UK

* UK‘S FCA- IF THEY ARE, THE FCA WILL CONSIDER TAKING ENFORCEMENT ACTION THROUGH THE COURTS TO STOP THEIR ILLEGAL ACTIVITY (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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