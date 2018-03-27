BRIEF-UK's FCA Says ESMA announced plans to ban 'binary' options sales to retail investors

March 27 (Reuters) - UK’S FCA:
* ESMA AGREED RANGE OF PRODUCT INTERVENTION MEASURES TO PROHIBIT PROVISION OF BINARY OPTIONS, TO RESTRICT PROVISION OF CFDS
* ESMA PRODUCT INTERVENTION MEASURES TO BE APPLIED TO PROVISION OF CFDS - ROLLING SPOT FOREX, FINANCIAL SPREAD BETS, BINARY OPTIONS TO RETAIL CLIENTS
* RESTRICTIONS APPLIED TO CFDS ARE: LEVERAGE LIMITS ON THE OPENING OF A POSITION BETWEEN 30:1 AND 2:1, DEPENDING ON THE PRICE VOLATILITY
* RESTRICTIONS APPLIED TO CFDS ARE A 50% MARGIN CLOSE OUT RULE APPLIED ON A PER ACCOUNT BASIS
* RESTRICTIONS APPLIED TO CFDS ARE: NEGATIVE BALANCE PROTECTION, LIMITING RETAIL CLIENTS LIABILITY TO THE FUNDS IN THEIR CFD TRADING ACCOUNT
* RESTRICTIONS APPLIED TO CFDS INCLUDE PROHIBITION ON FIRMS OFFERING MONETARY, NON-MONETARY BENEFITS TO RETAIL INVESTORS
* RESTRICTIONS APPLIED TO CFDS ARE: A STANDARDISED RISK WARNING (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)