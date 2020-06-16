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June 16, 2020 / 6:12 AM / in 3 hours

BRIEF-UK's FCA updates some commodity derivative contracts position limits

1 Min Read

June 16 (Reuters) -

* UK’S FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY POSTS JUNE 2020 UPDATE OF POSITION LIMITS FOR SOME COMMODITY DERIVATIVE CONTRACTS

* SAYS FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) HAS TODAY PUBLISHED UPDATED POSITION LIMITS FOR CERTAIN COMMODITY DERIVATIVE CONTRACTS TRADED ON ICE FUTURES EUROPE.

* SAYS LIMITS ARE BEING REVISED IN ACCORDANCE WITH RTS 21, WHICH STATES THAT POSITION LIMITS SHOULD BE REVIEWED WHEN THERE IS A SIGNIFICANT CHANGE IN OI, DELIVERABLE SUPPLY, OR ANY OTHER SIGNIFICANT CHANGE IN MARKET.

* INCREASES TO LIMITS (AEB, AEO, SMT AND STB CONTRACTS) WILL APPLY IMMEDIATELY. Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Sinead Cruise)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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