Healthcare
February 20, 2020 / 7:04 AM / a few seconds ago

BRIEF-UK's FRC Announces Review Of How Companies, Auditors Assess And Report On Impact Of Climate Change

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - UK’s Financial Reporting Council:

* HAS ANNOUNCED MAJOR REVIEW OF HOW COMPANIES AND AUDITORS ASSESS AND REPORT ON IMPACT OF CLIMATE CHANGE

* TO REVIEW EXTENT TO WHICH UK COS, AUDITORS RESPONDING TO IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON BUSINESS TO ENSURE REPORTING REQUIREMENTS BEING MET

* REVIEW TO CONSIDER HOW TO IMPROVE QUALITY OF INFO TO SUPPORT INFORMED DECISION-MAKING BY INVESTORS, STAKEHOLDERS IN REGARDS TO CLIMATE CHANGE

* WILL ALSO CONSIDER HOW INVESTORS ARE ADDRESSING CLIMATE CHALLENGE IN STEWARDSHIP OF THEIR INVESTMENTS

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below