FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 19, 2018 / 7:44 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-UK's FRC Begins Probe Into 2-Ex Carillion Finance Directors

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - UK’s FRC:

* HAS COMMENCED AN INVESTIGATION INTO CONDUCT OF MR RICHARD ADAM AND MR ZAFAR KHAN, FORMER GROUP FINANCE DIRECTORS OF CARILLION PLC​

* ‍INVESTIGATION INTO PREPARATION AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS OF CARILLION PLC​

* ‍INVESTIGATION INTO PREPARATION AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS OF CARILLION PLC​

* ANNOUNCED AN INVESTIGATION UNDER AUDIT ENFORCEMENT PROCEDURE INTO AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS OF CARILLION BY KPMG ON 29 JANUARY 2018​

* CARILLION ‍INVESTIGATIONS WILL BE UNDERTAKEN BY FRC’S EXECUTIVE COUNSEL AND ENFORCEMENT DIVISION AS QUICKLY AND THOROUGHLY AS POSSIBLE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.