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Healthcare

BRIEF-UK's MHRA Concludes Positive Safety Profile For Pfizer/Biontech Vaccine In 12 To 15-Year-Olds

By Reuters Staff

1 Min Read

June 4 (Reuters) - UK’s Medicines And Healthcare Products Regulatory Agency:

* THE MHRA CONCLUDES POSITIVE SAFETY PROFILE FOR PFIZER/BIONTECH VACCINE IN 12- TO 15-YEAR-OLDS

* MHRA - EXTENSION TO CURRENT UK APPROVAL OF PFIZER/BIONTECH COVID-19 VACCINE THAT ALLOWS ITS USE IN 12- TO 15-YEAR-OLDS HAS BEEN AUTHORISED

* MHRA - DATA ON NEUTRALISING ANTIBODIES SHOWED PFIZER/BIONTECH VACCINE WORKING AT SAME LEVEL AS SEEN IN ADULTS AGED 16-25 YEARS Source text : bit.ly/3uZq9Sh Further company coverage:

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