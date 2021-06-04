BRIEF-UK's MHRA Concludes Positive Safety Profile For Pfizer/Biontech Vaccine In 12 To 15-Year-Olds

June 4 (Reuters) - UK’s Medicines And Healthcare Products Regulatory Agency:
* THE MHRA CONCLUDES POSITIVE SAFETY PROFILE FOR PFIZER/BIONTECH VACCINE IN 12- TO 15-YEAR-OLDS
* MHRA - EXTENSION TO CURRENT UK APPROVAL OF PFIZER/BIONTECH COVID-19 VACCINE THAT ALLOWS ITS USE IN 12- TO 15-YEAR-OLDS HAS BEEN AUTHORISED
* MHRA - DATA ON NEUTRALISING ANTIBODIES SHOWED PFIZER/BIONTECH VACCINE WORKING AT SAME LEVEL AS SEEN IN ADULTS AGED 16-25 YEARS Source text : bit.ly/3uZq9Sh Further company coverage:
Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.