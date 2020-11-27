BRIEF-UK's MHRA Says It Got Health Dept Letter Requesting Review Of Oxford/AstraZeneca COVID-19 Vaccine Candidate

Nov 27 (Reuters) - UK’s Medicines and Healthcare products Regulatory Agency:
* OXFORD/ASTRAZENECA COVID-19 VACCINE: MHRA STATEMENT CONFIRMING LETTER RECEIVED
* UK’S MHRA - GOT LETTER FROM DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE REQUESTING REVIEW OF THE OXFORD/ASTRAZENECA COVID-19 VACCINE CANDIDATE
* UK’S MHRA - WILL SEEK ADVICE FROM GOVT’S INDEPENDENT ADVISORY BODY, THE COMMISSION ON HUMAN MEDICINES ON OXFORD/ASTRAZENECA COVID-19 VACCINE CANDIDATE Source text for Eikon: Further company coverage:
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