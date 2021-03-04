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Healthcare

BRIEF-UK's MHRA Says Modified COVID-19 Vaccines For Variants To Be Fast-Tracked

By Reuters Staff

1 Min Read

March 4 (Reuters) - UK’s MHRA :

* MODIFIED COVID-19 VACCINES FOR VARIANTS TO BE FAST-TRACKED, SAYS MHRA AND OTHER REGULATORS

* UK’S MHRA - AS PER GUIDANCE, VACCINE MANUFACTURERS WOULD NEED TO PROVIDE ROBUST EVIDENCE THAT MODIFIED VACCINE PRODUCES AN IMMUNE RESPONSE

* UK’S MHRA - ALONGSIDE DATA ON IMMUNE RESPONSE, VACCINE MANUFACTURER BE EXPECTED TO PROVIDE EVIDENCE SHOWING MODIFIED VACCINE IS SAFE AND IS OF EXPECTED QUALITY

* UK’S MHRA - APPROACH IS BASED ON TRIED AND TESTED REGULATORY PROCESS USED FOR SEASONAL FLU VACCINES

* UK’S MHRA- “PUBLIC SHOULD BE CONFIDENT THAT NO VACCINE WOULD BE APPROVED UNLESS EXPECTED HIGH STANDARDS OF SAFETY, QUALITY AND EFFECTIVENESS ARE MET.” 

* UK'S MHRA - NEW GUIDANCE  FROM  THE  ACCESS  CONSORTIUM – A COALITION OF REGULATORY AUTHORITIES FROM THE UK, AUSTRALIA, CANADA, SINGAPORE AND SWITZERLAND Source text : bit.ly/3kGJWST

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