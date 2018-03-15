BRIEF-Ulta Beauty Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share of $2.75 Excluding Items

March 15 (Reuters) - Ulta Beauty Inc:
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.78 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 SALES $1.938 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.94 BILLION
* COMPANY ISSUES ONE-TIME BONUSES FOR HOURLY ASSOCIATES
* COMPANY APPROVES NEW SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION OF $625 MILLION
* SEES 2018 COMPARABLE SALES GROWTH OF APPROXIMATELY 6% TO 8%
* SEES 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE GROWTH IN 20 PERCENTAGE RANGE
* SEES 2018 OPERATING PROFIT MARGIN RATE IN RANGE OF 50 TO 70 BASIS POINTS
* RECORDED A PROVISIONAL ESTIMATED AFTER-TAX BENEFIT OF $38.3 MILLION DURING Q4 OF 2017 DUE TO U.S. TAX REFORM
* SEES 2018 E-COMMERCE SALES GROWTH IN 40% RANGE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.78, REVENUE VIEW $1.94 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $8.35, REVENUE VIEW $5.89 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: