Healthcare
February 19, 2020 / 10:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ultra Clean Reports Qtrly Loss Per Share $0.26

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Ultra Clean Holdings Inc:

* ULTRA CLEAN REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE $286.4 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $272.3 MILLION

* SEES Q1 2020 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.40 TO $0.52 EXCLUDING ITEMS

* SEES Q1 2020 REVENUE $290 MILLION TO $320 MILLION

* DUE TO LIMITED VISIBILITY SURROUNDING CORONAVIRUS SITUATION, CO HAS WIDENED ITS Q1 2020 GUIDANCE RANGES

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.33

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31, REVENUE VIEW $288.2 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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