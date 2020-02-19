BRIEF-Ultra Clean Reports Qtrly Loss Per Share $0.26

Feb 19 (Reuters) - Ultra Clean Holdings Inc:
* ULTRA CLEAN REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $286.4 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $272.3 MILLION
* SEES Q1 2020 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.40 TO $0.52 EXCLUDING ITEMS
* DUE TO LIMITED VISIBILITY SURROUNDING CORONAVIRUS SITUATION, CO HAS WIDENED ITS Q1 2020 GUIDANCE RANGES
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31, REVENUE VIEW $288.2 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: