FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Market News
January 31, 2018 / 7:30 AM / Updated 6 hours ago

BRIEF-Ultra Electronics Says Co and Sparton Expect To Have Certified Compliance With DOJ's Requests On Or Before Feb 8

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Ultra Electronics Holdings Plc:

* CO AND ‍SPARTON HAVE AGREED AN EXTENSION OF INITIAL LONG STOP DATE FROM 31 JANUARY 2018 TO 31 MARCH 2018​

* EXTENSION REFLECT PROGRESS OF HART-SCOTT-RODINO APPROVAL PROCESS​

* AGREEMENT ALSO PROVIDES CO WITH OPTION TO FURTHER EXTEND IT UNTIL JULY 31 IF CERTAIN REGULATORY APPROVALS, INCLUDING US ANTITRUST CLEARANCE

* ‍CO,SPARTON AGREED NOT TO CONSUMMATE PENDING ACQUISITION UNTIL 90 DAYS FOLLOWING DATE ON WHICH BOTH HAD CERTIFIED COMPLIANCE WITH DOJ‘S REQUESTS FOR ADDITIONAL INFORMATION​

* ‍TIMING OF A DECISION FROM DOJ MAY BE LATER THAN END OF MARCH 2018 PREVIOUSLY ANNOUNCED BY ULTRA​

* ‍ULTRA AND SPARTON HAVE BEEN CO-OPERATING FULLY WITH U.S. DOJ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.