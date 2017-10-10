BRIEF-ULTRAGENYX AND KYOWA HAKKO KIRIN ANNOUNCE FDA ACCEPTANCE OF BUROSUMAB’S BIOLOGICS LICENSE APPLICATION

Oct 10 (Reuters) - Ultragenyx Pharmaceutical Inc:
* ULTRAGENYX AND KYOWA HAKKO KIRIN ANNOUNCE FDA ACCEPTANCE AND PRIORITY REVIEW DESIGNATION OF BUROSUMAB’S BIOLOGICS LICENSE APPLICATION
* ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC - PRESCRIPTION DRUG USER FEE ACT (PDUFA) ACTION DATE FOR BLA IS APRIL 17, 2018
* ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC - FDA HAS NOT INFORMED COMPANIES WHETHER AN ADVISORY COMMITTEE MEETING TO DISCUSS APPLICATION WILL BE NEEDED
* ULTRAGENYX - FDA ACCEPTED BLA FOR BUROSUMAB TO TREAT PEDIATRIC, ADULT PATIENTS WITH X-LINKED HYPOPHOSPHATEMIA, GRANTED PRIORITY REVIEW STATUS Source text for Eikon: Further company coverage: