Healthcare
April 1, 2020 / 12:21 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ultragenyx Pharmaceutical Says Daiichi Sankyo Granted Non-Exclusive License To Ultragenyx Hela Manufacturing Platform

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Ultragenyx Pharmaceutical Inc:

* DAIICHI SANKYO GRANTED NON-EXCLUSIVE LICENSE TO ULTRAGENYX HELA MANUFACTURING PLATFORM

* CO TO RECEIVE $200 MILLION UPFRONT, INCLUDING $125 MILLION IN CASH AND $75 MILLION VIA EQUITY INVESTMENT

* RETAINS EXCLUSIVE RIGHT TO USE ITS MANUFACTURING TECHNOLOGY FOR CURRENT TARGET INDICATIONS, ADDITIONAL INDICATIONS NOW AND IN FUTURE

* DAIICHI SANKYO WILL REIMBURSE ULTRAGENYX FOR ALL COSTS ASSOCIATED WITH TRANSFER OF MANUFACTURING TECHNOLOGY

* DAIICHI SANKYO WILL PAY ADDITIONAL $25 MILLION UPON COMPLETION OF TECHNOLOGY TRANSFER OF HELA PCL AND HEK293 PLATFORMS Source text for Eikon: Further company coverage:

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