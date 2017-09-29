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BRIEF-UMT United Mobility Technology H1 sales revenues up at 3.1 mln euros
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September 29, 2017 / 1:36 PM / 21 days ago

BRIEF-UMT United Mobility Technology H1 sales revenues up at 3.1 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 29 (Reuters) - UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG

* DGAP-NEWS: UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG: UMT PUBLISHES ITS FINANCIAL REPORT FOR THE FIRST HALF OF 2017: SALES REVENUES MORE THAN TRIPLED; STRONG IMPETUS FROM BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

* H1 ‍SALES REVENUES MORE THAN TRIPLED TO TEUR 3,107 COMPARED WITH PREVIOUS YEAR (TEUR 1,031)​

* ‍GROUP CLOSED FIRST HALF OF 2017 WITH A CONSOLIDATED NET INCOME OF TEUR 225​

* ‍REAFFIRMS ITS FORECAST OF DOUBLE-DIGIT CONSOLIDATED REVENUE AND EARNINGS GROWTH FOR 2017 AS A WHOLE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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