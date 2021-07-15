BRIEF-UniCredit Announces Further Steps In Its Business Simplification

July 15 (Reuters) - UniCredit SpA:
* UNICREDIT ANNOUNCES FURTHER STEPS IN ITS BUSINESS SIMPLIFICATION
* ITALY IS ESTABLISHED AS STANDALONE GEOGRAPHY, REFLECTING CRITICAL IMPORTANCE OF THIS COUNTRY TO THE GROUP, HONOURING ROOTS, ESSENCE AND SPIRIT THAT UNDERSCORE ORIGINS OF UNICREDIT
* FIRST LINE OF EACH BUSINESS AREA AND REGION HAS BEEN DESIGNED TO REDUCE LAYERING AND COMPLEXITY
* NEW UNICREDIT ITALIA IS LED BY NICCOLÒ UBERTALLI, APPOINTED HEAD OF ITALY
* CLIENTS ARE SERVED BY TWO COMPLEMENTARY SERVICE AND PRODUCT DISTRIBUTION NETWORKS: PHYSICAL DISTRIBUTION NETWORK, ALTERNATIVE DISTRIBUTION CHANNELS STRUCTURE
* ALL GERMAN OPERATIONS ARE LED BY MICHAEL DIEDERICH AS HEAD OF GERMANY AND HVB MANAGEMENT TEAM
* ALL STANDALONE GEOGRAPHIES (ITALY, GERMANY, CENTRAL AND EASTERN EUROPE) HAVE DEDICATED SUPPORT FUNCTIONS Further company coverage:
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