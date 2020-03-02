Healthcare
March 2, 2020 / 2:42 PM / a few seconds ago

BRIEF-UniCredit Expands Extraordinary Measures For Seven Italian Regions Affected By Coronavirus

1 Min Read

March 2 (Reuters) - UniCredit SpA:

* EXPANDS PACKAGE OF EXTRAORDINARY INTERVENTIONS FOR SEVEN ITALIAN REGIONS AFFECTED BY CORONAVIRUS

* FIRST MEASURE CANCELS FEES AT NON-UNICREDIT ATMS IN SEVEN REGIONS

* 12-MONTH MORATORIUM ON LEASING FEES FOR BUSINESSES IN 11 MUNICIPALITIES INVOLVED AND, AFTER ASSESSING THE ACTUAL DAMAGE SUFFERED, 6-MONTH SUSPENSION OF PAYMENT OF LEASING FEES IN ALL 7 REGIONS AFFECTED

* TO STRENGTHEN REMOTE CONSULTING SERVICES IN SEVEN REGIONS Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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