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July 22, 2020 / 12:47 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Unicredit To Sell EUR 840 Mln NPLs To Banca Ifis, Guber Banca And Barclays Bank

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July 22 (Reuters) - UniCredit SpA:

* AGREEMENT WITH IFIS NPL (BANCA IFIS GROUP) AND GAIA SPV (GAIA), A SECURITISATION VEHICLE WITH NOTEHOLDERS GUBER BANCA S.P.A. (“GUBER”) AND BARCLAYS BANK PLC (BARCLAYS), MANAGED BY GUBER

* PORTFOLIO CONSISTS ENTIRELY OF ITALIAN EXPOSURES WITH TOTAL CLAIM VALUE (“CLAIM VALUE”) OF APPROXIMATELY € 840 MILLION

* IFIS NPL BOUGHT PORTION OF PORTFOLIO WITH CLAIM VALUE OF ABOUT € 486 MILLION AND GAIA BOUGHT ABOUT € 354 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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