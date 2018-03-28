FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 28, 2018 / 12:15 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-UniFirst Q2 Earnings Per Share $2.85

Reuters Staff

2 Min Read

March 28 (Reuters) - UniFirst Corp:

* UNIFIRST ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER OF FISCAL 2018, $146.0 MILLION SHARE REPURCHASE AND QUARTERLY DIVIDEND INCREASE

* SEES FY 2018 REVENUE $1.66 BILLION TO $1.67 BILLION

* Q2 REVENUE $419.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $405.6 MILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.14 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $7.45 TO $7.65

* Q2 NET INCOME POSITIVELY IMPACTED BY U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT RESULTING IN BENEFIT TO CO’S PROVISION FOR INCOME TAXES OF $30.1 MILLION

* REPURCHASED 1.105 MILLION SHARES OF CLASS B COMMON STOCK, 0.073 MILLION SHARES OF COMMON STOCK FOR COMBINED $146.0 MILLION AT $124.00/SHARE

* WILL BE RAISING ITS QUARTERLY DIVIDEND TO $0.1125 PER SHARE FOR COMMON STOCK AND TO $0.09 PER SHARE FOR CLASS B COMMON STOCK

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.56, REVENUE VIEW $1.65 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* TAX REFORM & $146.0 MILLION SHARE REPURCHASE ANTICIPATED TO RESULT IN ESTIMATED $0.15 INCREASE TO 2018 EARNINGS PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.