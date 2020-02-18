BRIEF-Unilever CFO says still too soon to know impact of Coronavirus on business

Feb 18 (Reuters) - Unilever Plc:
* EXEC AT CAGNY CONFERENCE- WE HAVE BUILT UP A 600 MILLION NEW PRESTIGE BUSINESS IN BEAUTY CATEGORY AS OF 2019
* CFO AT CAGNY CONFERENCE- “WE ARE BEING BOLDER AND MORE CHOICEFUL ON WHICH INNOVATIONS WE BACK AND WHICH INNOVATIONS WE STOP”
* CFO- HAVE SEEN SHARE LOSSES IN SKIN CLEANSING BUSINESS IN INDIA; MAKING PRICING AND MARKETING CHANGES TO REINVIGORATE GROWTH
* CFO- IN LEAD COUNTRIES OF BRAZIL AND AUSTRALIA, REXONA CLINICAL RANGE HAS HIT 3% MARKET SHARE IN DEODORANT CATEGORY
* CFO- CONSUMERS CHALLENGED IN BRAZIL, BUT WE SAW STABILITY IN 2019 AND EXPECT THAT TO CONTINUE
* CFO- STILL TOO SOON TO KNOW TOTAL IMPACT OF CORONAVIRUS ON OUR BUSINESS
* CFO- FOODSERVICE BUSINESS OF 600 MILLION EUROS IN CHINA IS SIGNIFICANTLY IMPACTED
* CFO- DESPITE HYPERINFLATION, IN ARGENTINA VOLUMES REMAIN AHEAD OF MARKET DECLINES AND ALSO SAW SOME VOLUME GROWTH
* CFO- WE ARE PIVOTING OUR PORTFOLIO TO HIGHER GROWTH SEGMENTS IN BEAUTY AND PERSONAL CARE SUCH AS PRESTIGE BEAUTY
* CFO- PRESTIGE BEAUTY GROWING AT 10% PER ANNUM AND IS ON TRACK FOR ITS 1 BILLION EURO IN SALES AMBITION
* CFO- PEPSICO LIPTON JV IS WITHIN SCOPE OF TEA BUSINESS REVIEW Further company coverage: