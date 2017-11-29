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BRIEF-Unilever CFO stands by targets
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#Consumer Goods and Retail
November 29, 2017 / 10:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Unilever CFO stands by targets

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Unilever Plc:

* UNILEVER CFO SAYS SEES 6 BILLION EUROS IN SAVINGS TO 2019, REINVESTING 4 BILLION OF THAT

* UNILEVER CFO SAYS 5 BILLION EURO BUYBACK VIRTUALLY COMPLETE, NET DEBT TO EBITDA ON WAY TO 2 TIMES BY YEAR-END

* UNILEVER CFO SAYS EXPECTS UNDERLYING OPERATING MARGIN GROWTH OF AT LEAST 100 BP IN ‘17, ON TRACK FOR 20 PERCENT MARGIN BY 2020

* UNILEVER CFO SAYS “VERY HAPPY” WITH HOW SPREADS PROCESS IS PROGRESSING

* UNILEVER CFO SAYS PACE AND VELOCITY OF PORTFOLIO CHANGE THROUGH M&A HAS INCREASED

* UNILEVER CFO SAYS COMBINED IMPACT OF 19 ACQUISITIONS SINCE 2015, PLUS SPREADS DISPOSAL AND DIVESTITURES ADDS 1 PERCENT GROWTH TO SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Martinne Geller)

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