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#Consumer Goods and Retail
January 31, 2018 / 1:04 PM / Updated 5 hours ago

BRIEF-‍Unilever To Acquire Betty Ice For Undisclosed‍​ Amount​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Unilever Nv:

* ‍UNILEVER TO ACQUIRE BETTY ICE​

* SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE THE BUSINESS OF BETTY ICE SRL, THE ROMANIAN ICE-CREAM PRODUCER. THE VALUE OF THE TRANSACTION IS UNDISCLOSED‍​

* ‍UNILEVER‘S SOUTH CENTRAL EUROPE ICE CREAM DIVISION AND BETTY ICE WILL OPERATE AS A STANDALONE UNIT WITHIN UNILEVER​

* ANNOUNCED THAT IT HAS SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE THE BUSINESS OF BETTY ICE SRL, THE ROMANIAN ICE-CREAM PRODUCER

* AGREEMENT IS SUBJECT TO REGULATORY APPROVAL BY THE ROMANIAN COMPETITION AUTHORITIES‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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