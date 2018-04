April 11 (Reuters) - UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA:

* ITS UNIT, IQNET SP. Z O.O., GETS 2.1 MILLION ZLOTY NET ORDER FROM EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO SA

* UNDER DEAL IQNET TO EXECUTE AUTOMATION INSTALLATION IN HOTEL BUILDING IN ZAKOPANE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)