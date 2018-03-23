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March 23, 2018 / 1:31 PM / 2 days ago

BRIEF-Union Bank Of India Says Co's Exposure In Credit Facilities To Totem Infra At 3.14 Bln Rupees

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Union Bank Of India Ltd:

* UNION BANK OF INDIA - FILED COMPLAINT AGAINST PROMOTER AND DIRECTORS OF TOTEM INFRASTRUCTURE LIMITED

* UNION BANK OF INDIA-TOTEM AVAILED CREDIT FACILITIES FROM 8 BANKS WITH TOTAL EXPOSURE OF INR 13.94 BILLION; CO’S EXPOSURE AT INR 3.14 BILLION AS ON JAN 31

* UNION BANK OF INDIA- ACCOUNT CLASSIFIED AS NPA IN 2012; RECOVERY ACTION WITH CONSENT OF OTHER CONSORTIUM MEMBERS INITIATED

* SAYS 100% PROVISION HAS BEEN MADE IN ACCOUNT Source text: bit.ly/2I13Vah Further company coverage:

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