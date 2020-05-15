Healthcare
May 15, 2020 / 11:45 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Unipol CEO aims to pay dividend on 2019 depending on H2 market condition

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Unipol Chief Executive Carlo Cimbri tells analysts:

* AIMS TO PAY DIVIDEND FOR 2019 IF ECONOMIC SCENARIO IN THE SECOND HALF OF THE YEAR WOULD ALLOW IT

* ESTIMATES 85% OF UNIPOLSAI CUSTOMERS WOULD USE REFUNDS PREMIUM VAUCHER DUE TO LOCKDOWN, WITH AN IMPACT OF 120 MILLION EUROS

* COULD FURTHER INCREASE STAKE IN UNIPOLSAI IF STOCK PRICE IS UNDERVALUED

* NO SPECIFIC PLANS OVER UNIPOLSAI STAKE BUILDING OTHER THAN INVESTING PARENT COMPANY’S LIQUIDITY Further company coverage: [UNPI.MI> (Reporting by Milan Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below